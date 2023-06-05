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Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу – Резніков

05 червня 2023, 12:28
Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу – Резніков
Міністр оборони України заявив, що для підготовки льотчиків знадобиться час.

За його словами, ЗСУ будуть готові розмістити F-16 восени чи взимку. 

Про це в інтерв'ю NHK заявив Олексій Резніков. 

На запитання про винищувачі F-16, які давно прагне отримати Україна, глава Міноборони відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.

Деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування винищувачів F-16.

"Для підготовки українських льотчиків знадобиться час, а Україна також має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків", – сказав Резніков в інтерв'ю.

РезніковконтрнаступF-16

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