Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу – Резніков
За його словами, ЗСУ будуть готові розмістити F-16 восени чи взимку.
Про це в інтерв'ю NHK заявив Олексій Резніков.
На запитання про винищувачі F-16, які давно прагне отримати Україна, глава Міноборони відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.
Деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування винищувачів F-16.
"Для підготовки українських льотчиків знадобиться час, а Україна також має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків", – сказав Резніков в інтерв'ю.