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Україна не збережеться як незалежна держава без підтримки США – Меркель

18 січня 2025, 18:18
Україна не збережеться як незалежна держава без підтримки США – Меркель
Фото: з вільних джерел
Трансатлантичне партнерство сьогодні є ще більш необхідним, ніж раніше, сказала Меркель
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна не може залишатися незалежною державою без підтримки США та НАТО.
 
Про це пише FAZ
 
Трансатлантичне партнерство сьогодні є ще більш необхідним, ніж раніше, сказала Меркель незадовго до того, як Дональд Трамп буде приведений до присяги в якості президента США.
 
З нападом росії на Україну основний принцип європейського післявоєнного порядку – територіальна недоторканність – став неефективним, сказала вона, виступаючи на прийомі Християнсько-демократичного союзу в Дюссельдорфі.
 
Тільки зі США і в рамках НАТО можна досягти того, "щоб Путін не виграв війну і щоб Україна залишилася незалежною державою", заявила Меркель.
 
Меркель назвала Трампа "особливим президентом". Він захищає "законні інтереси" США, але в багатосторонньому співробітництві не вірить у "безпрограшні ситуації", а вважає, що завжди є переможець і переможений.
 
"Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього", – сказала Меркель, за значивши, що США також було б нерозумно не шукати союзників у Європі. "Ми також є сильним фактором", – сказала вона.
НімеччинаМеркельвійна в Україніросія окупанти

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