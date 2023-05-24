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Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна – Столтенберг

24 травня 2023, 18:43
Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна – Столтенберг
джерело ria
Члени НАТО зараз зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у війні.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до НАТО під час війни навіть не стоїть на порядку денному. Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

Про це пише The Guardian.

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що всі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна має бути в НАТО і це рішення було заявлене ще на саміті 2008 року в Бухаресті й відтоді повторювалось не один раз.

Столтенберг підкреслив, що достеменно ніхто не зможе сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі.

За його словами, члени НАТО зараз зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у війні. Генсек підкреслив, що якщо Україна програє війну, то й говорити немає про що.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає наступний саміт НАТО у Вільнюсі в липні, і раніше заявляв, що настав своєчасний момент для політичної заяви щодо перспективи членства України в НАТО.

НАТОСтолтенбергвійна в Україніросія окупанти

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