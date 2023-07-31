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Україна незабаром отримає перші САУ Zuzana 2 від трьох європейських країн

31 липня 2023, 15:19
Україна незабаром отримає перші САУ Zuzana 2 від трьох європейських країн
Фото: twitter.com/JaroNad
Церемонія передачі установок запланована на 1 серпня у місті Дубниця-над-Вагом за участі прем'єр-міністра Словаччини Людовіта Одора та міністра оборони Мартіна Скленара.

У вівторок, 1 серпня, Україні передадуть дві колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 словацького виробництва.

Про це повідомляє Denník N.

Закупівлю САУ Zuzana 2 профінансували Данія, Німеччина та Норвегія в рамках військової допомоги.

Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.

Zuzana 2 – це модернізована версія Zuzana 1 (що також є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена у Словаччині. Якщо порівняти з попередньою версією, Zuzana 2 має новий, довший ствол 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 кілометра. Вона також оснащена новою броньованою кабіною. Крім того, башта обертається на 360 градусів (раніше було лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох. Гаубиця має автозарядження і здатна здійснювати 5 пострілів на хвилину.

війнадопомогаZuzana 2

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