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Україна ніколи не погодиться на "замороження" війни з росією – Буданов

29 лютого 2024, 09:09
Україна ніколи не погодиться на
Фото: LIGA.net
Він наголосив, що росія була б рада такому розвитку подій.

"Замороження" війни з росією означатиме визнання окупації українських територій. Тому Україна ніколи не піде на такий крок. 

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю CBC News.

 За його словами, росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши Україну "визнати захоплену територію як російську".

"У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не станеться", – наголосив він.

Водночас Буданов визнав, що росія якось змогла отримати таємну інформацію про плани України щодо контрнаступу.  

"Я не скажу більше за президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими росії. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій", – додав очільник ГУР МО.

конфліктБудановвійна в Україніросія окупантизаморожені

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