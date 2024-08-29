Україна ніколи не забуде Іловайськ – Зеленський в річницю трагедії

Рівно 10 років тому російська армія в Іловайську скоїла один з найбільш підлих злочинів цієї війни.

Героїзм українських воїнів в Іловайську ніколи не буде забутий. Також українці завжди пам’ятатимуть підлий злочин рф.

Про це президент Володимир Зеленський у День пам’яті захисників України написав Telegram-каналі.

"Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя", - йдеться в дописі.

Зеленський додав, що в серпні 14-го року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

"Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя збрала ця війна. І ми не пробачимо росії жодного знищеного українського життя.

Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів", - підсумував український президент.