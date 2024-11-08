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Україна обмінялася списками військовополонених з росією

08 листопада 2024, 18:57
Україна обмінялася списками військовополонених з росією
фото: Telegram/Дмитро Лубінець
Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини

Україна отримала від російської федерації списки військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив Лубінець, на території білорусі, за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста український омбудсмен зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.
 
За словами українського омбудсмена, під час зустрічі сторони започаткували новий формат.
 
"Передали листи від українських родичів до українських військовополонених у рф", – розповів він.
 
Крім того, Лубінець заявив, що поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та росії.
 
"Вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних! Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у рф", – додав омбудсмен.
 
Нагадаємо, в Україну вдалося повернути тіла 563 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.
 
війна в УкраїніДмитро Лубінецьросія окупанти

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