Україна обмінялася списками військовополонених з росією

Україна отримала від російської федерації списки військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив Лубінець, на території білорусі, за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста український омбудсмен зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

За словами українського омбудсмена, під час зустрічі сторони започаткували новий формат.

"Передали листи від українських родичів до українських військовополонених у рф", – розповів він.

Крім того, Лубінець заявив, що поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та росії.

"Вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних! Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у рф", – додав омбудсмен.