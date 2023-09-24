Україна обов'язково поверне під контроль кожен клаптик захопленої ворогом землі – Зеленський

Зеленський дав українцям обіцянку щодо двох окупованих міст.

Впродовж 23-24 вересня сімнадцять міст України відзначають особливий день. Серед них є як вільні міста, так і міста, які треба визволити від російських окупантів.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Як відзначив глава держави, Остер – одне з найдавніших українських міст. Зокрема, йдеться про Краматорськ, Немирів, Берислав, Золотоношу, Миколаївку.

"Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам'ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами. І Маріуполь. Мелітополь", – акцентував лідер.



Зеленський чітко наголосив, що кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення.

"Кордон між Україною та росією – не лише абсолютно чіткий на політичній мапі державний кордон. А й кордон у людських душах", – зауважив головнокомандувач.

Українці не нищать, додає він, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє.

"Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо", – пообіцяв президент.



Кожному українському місту він побажав якнайшвидшої перемоги.

"Все для неї робимо!", – переконаний Володимир Зеленський.