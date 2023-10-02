Україна очікує на розблокування траншу ЄС на 500 млн євро – Зеленський

Україна очікує на розблокування восьмому траншу Євросоюзу на військову допомогу у розмірі 500 млн євро.

Про йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

Він подякував ЄС за ініціативу зі створення окремого оборонного сегмента в розмірі 20 млрд євро у межах Європейського фонду миру для сталої підтримки наших оборонних потреб. При цьому президент підкреслив важливість швидкої практичної реалізації ініціативи.

"Очікуємо й на розблокування та виділення 8-го траншу допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру", - сказав він.

Зеленський також заявив, що реалізація європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів потребує прискорення. Це стосується, зокрема, спільних закупівель і збільшення виробничих потужностей європейського ОПК.

"Усі маємо розуміти: це має не лише безпекове значення, бо росію переконує не лише сила, а й економічне значення. Що сильніший промисловий потенціал Європи, то краще все це для європейців", - сказав він.