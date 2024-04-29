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ПОЛІТИКА

Україна очікує надходження першої партії бронетранспортерів ACSV 8x8 від Канади

29 квітня 2024, 17:59
Україна очікує надходження першої партії бронетранспортерів ACSV 8x8 від Канади
Джерело: wikipedia
Кошти на БТР були виділені ще у вересні 2023 року.

Україна напочатку літа отримає перші 10 з 50 бронетранспортерів ACSV 8х8 від Канади. 

Про це заявив міністр оборони Канади Білла Блера.

За словами Блера, на початку літа бронетранспортери будуть направлені до Німеччини де на з ними ознайомляться українські військові. Після цього бійці пройдуть навчання на БТР.

"Влітку українці пройдуть навчання на цих машинах, а восени вони прибудуть в Україну. Ці машини побудовані канадськими робітниками на заводі General Dynamics Land Systems", - розповів міністр оборони Канади.

Попри те, що транспорт буде у Німеччині вже на початку літа до України він потрапить не раніше осені цього року. Це будуть перші 10 БТР із 50, 650 мільйонів доларів на які Канада виділила ще у вересні 2023 року. Остання партія цих БТР має бути доставлена в Україну у 2027 році

LAV 6.0 ACSV це сучасна колісна броньована машина з формулою 8х8. Вона була розроблена, а згодом і модернізована на модернізованій базі БМП LAV 3.

БТР призначений для перевезення військ/вантажів, машини швидкої допомоги, командні пункти, інженери, радіоелектронна боротьба, технічне відновлення та мобільні ремонтні групи.

Після модернізації машина отримали покращений рівень захисту, і тепер здатні витримати кулеметні кулі калібру 14.5 з усіх сторін.

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