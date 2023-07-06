Україна очікує поставок артилерії з Туреччини

Йдеться про турецьку модифікацію корейської гаубиці К9.

Україна очікує на поставки турецьких гусеничних САУ T-155 Firtina, які є модифікацією корейських гаубиць К9.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Очікується надходження нових систем, які на даний час підрозділами ЗС України ще не використовувалися – таких, як Firtina",- сказав Громов.

Це перша публічна заява про можливість отримання ЗСУ турецької 155-мм артилерії. Раніше Туреччина поставляла Україні лише 155-мм боєприпаси, але не САУ.

T-155 Firtina - це турецька версія відомої корейської гаубиці K9 Thunder. Підприємства турецького ОПК змогли опанувати виробництво усіх складових K9, окрім силової установки. Від корейської САУ Firtina відрізняється модифікованою баштою, шасі та турецькою системою управління вогнем.

Туреччина планувала закупити 350 одиниць T-155 Firtina. На даний момент достовірно відомо, що для турецької армії виробили близько 280 САУ.