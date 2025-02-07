Україна очікує від "Рамштайну" важливих рішень щодо ППО та виробництва зброї – МЗС

Україна ретельно готується до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

"Звісно, що ми теж готуємося до засідання "Рамштайну". Ми вважаємо "Рамштайн" дієвим механізмом, дієвим форматом, який за ці роки 2022-2024 довів свою ефективність. Тому добре, що він продовжує функціонувати", - заявив Тихий.

На його думку, у "Рамштайні" важливіше те, яку допомогу країни виділяють Україні, а не те, хто головує.

"Ми вітаємо, що британці зараз взяли на себе цю роль скликати "Рамштайн". Те, що стосується американської сторони, я думаю краще залишити ці оголошення їм. Нехай вони ухвалюють рішення, повідомляють про свою участь, як це буде відбуватись", - сказав речник.

За його словами, на майбутньому засідання очікуються рішення щодо посилення України. Зокрема, вони будуть стосуватись ППО. А також інвестиції в українське виробництво зброї.