Україна очікує від "Рамштайну" важливих рішень щодо ППО та виробництва зброї – МЗС
07 лютого 2025, 14:33
За 2022-2024 роки "Рамштайн" довів свою ефективність.
Україна ретельно готується до наступного засідання у форматі "Рамштайн".
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
"Звісно, що ми теж готуємося до засідання "Рамштайну". Ми вважаємо "Рамштайн" дієвим механізмом, дієвим форматом, який за ці роки 2022-2024 довів свою ефективність. Тому добре, що він продовжує функціонувати", - заявив Тихий.
На його думку, у "Рамштайні" важливіше те, яку допомогу країни виділяють Україні, а не те, хто головує.
"Ми вітаємо, що британці зараз взяли на себе цю роль скликати "Рамштайн". Те, що стосується американської сторони, я думаю краще залишити ці оголошення їм. Нехай вони ухвалюють рішення, повідомляють про свою участь, як це буде відбуватись", - сказав речник.
За його словами, на майбутньому засідання очікуються рішення щодо посилення України. Зокрема, вони будуть стосуватись ППО. А також інвестиції в українське виробництво зброї.