Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року – Стефанішина

19 жовтня 2024, 15:25
Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року – Стефанішина
Після того, як Україна отримає запрошення в Альянс, потрібно буде провести ще деякі реформи, зазначила пані міністр.
Українська влада не обговорює питання вступу в НАТО без територій, які були окуповані росіянами.
 
Про це міністерка юстиції та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
 
"Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року, як суверенна незалежна держава", - заявила чиновниця.
 
Співбесідниця підкреслила, що після запрошення до Альянсу складається протокол про приєднання, в якому зазначаються і терміни, і реформи, необхідні для вступу в НАТО.
 
"Це вже технічні речі, питання технічної взаємосумісності, йдеться про нестрашні реформи", - пояснила Стефанішина.
 
Пані міністр також розповіла, коли наша країна зможе поповнити лави держав-членів Альянсу:
 
"Членство України в НАТО відбудеться після війни".

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється