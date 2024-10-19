Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року – Стефанішина
19 жовтня 2024, 15:25
Після того, як Україна отримає запрошення в Альянс, потрібно буде провести ще деякі реформи, зазначила пані міністр.
Українська влада не обговорює питання вступу в НАТО без територій, які були окуповані росіянами.
Про це міністерка юстиції та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року, як суверенна незалежна держава", - заявила чиновниця.
Співбесідниця підкреслила, що після запрошення до Альянсу складається протокол про приєднання, в якому зазначаються і терміни, і реформи, необхідні для вступу в НАТО.
"Це вже технічні речі, питання технічної взаємосумісності, йдеться про нестрашні реформи", - пояснила Стефанішина.
Пані міністр також розповіла, коли наша країна зможе поповнити лави держав-членів Альянсу:
"Членство України в НАТО відбудеться після війни".