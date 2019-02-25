Україна оголосила підозру ще сімом російським військовим за захоплення кораблів

Українські правоохоронні органи повідомили про підозру ще семи російським військовим за захоплення кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

Серед них - генерал-полковник Олександр Дворніков (командувач військами Південного військового округу РФ) і віце-адмірал Олександр Моісеєв (командувач Чорноморським флотом РФ). Решта - прикордонники окупованого Криму, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Їм закидають ч.2 ст.28 і ч.2 ст.437 Кримінального кодексу - ведення агресивної війни.

Відразу після інциденту в листопаді 2018 року Україна повідомила про підозру восьми російським військовим.

За даними українського слідства, військовослужбовці Російської Федерації, яким повідомили про підозру, причетні до ведення агресивної війни. Вони організовували, координували або брали участь у нападі на катери ВМС України, в результаті чого українські військові отримали поранення і були захоплені разом з військовою технікою.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.