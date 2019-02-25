Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна оголосила підозру ще сімом російським військовим за захоплення кораблів

Серед них - командувач військами Південного округу РФ і начальник ЧФ РФ
Українські правоохоронні органи повідомили про підозру ще семи російським військовим за захоплення кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".
Україна оголосила підозру ще сімом російським військовим за захоплення кораблів

Серед них - генерал-полковник Олександр Дворніков (командувач військами Південного військового округу РФ) і віце-адмірал Олександр Моісеєв (командувач Чорноморським флотом РФ). Решта - прикордонники окупованого Криму, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Їм закидають ч.2 ст.28 і ч.2 ст.437 Кримінального кодексу - ведення агресивної війни.

Відразу після інциденту в листопаді 2018 року Україна повідомила про підозру восьми російським військовим.

За даними українського слідства, військовослужбовці Російської Федерації, яким повідомили про підозру, причетні до ведення агресивної війни. Вони організовували, координували або брали участь у нападі на катери ВМС України, в результаті чого українські військові отримали поранення і були захоплені разом з військовою технікою.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2019 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.