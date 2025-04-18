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Україна оновила санкційний список російських артистів

18 квітня 2025, 16:07
Україна оновила санкційний список російських артистів
Фото: з відкритих джерел
Загалом до переліку потрапили два десятки громадян рф.

18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО проти 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Про це йдеться в указі №246, опублікований на сайті Офісу президента.

Під нові санкції РНБО потрапили 20 росіян, а саме:

  • Апексімова Ірина - акторка і режисерка;

  • Велика Соф'я - фехтувальниця;

  • Вяльбе Олена - лижниця, олімпійська чемпіонка;

  • Гогунський Віталій - актор (відомий роллю Кузі у серіалі "Універ");

  • Джигурда Микита - актор;

  • Дронов Ярослав - співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);

  • Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;

  • Куклачов Юрій - актор;

  • Кучера Оскар - актор;

  • Лебедєв Денис - боксер;

  • Миронов Євген - актор театру;

  • Нагорний Микита - гімнаст;

  • Панкратов-Чорний Олександр - актор і кінорежисер;

  • Полунін Сергій - артист балету;

  • Проводников Руслан - боксер;

  • Расторгуєв Микола - співак і колишній депутат Держдуми РФ;

  • Розенбаум Олександр - співак;

  • Сукачов Ігор - рок-музикант, актор, режисер;

  • Цискарідзе Микола - артист балету;

  • Чумаков Роман - репер (відомий як Жиган).

Росіясанкціївійна в Україні

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