Україна оновила санкційний список російських артистів
18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО проти 20 російських співаків, спортсменів та акторів.
Про це йдеться в указі №246, опублікований на сайті Офісу президента.
Під нові санкції РНБО потрапили 20 росіян, а саме:
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Апексімова Ірина - акторка і режисерка;
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Велика Соф'я - фехтувальниця;
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Вяльбе Олена - лижниця, олімпійська чемпіонка;
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Гогунський Віталій - актор (відомий роллю Кузі у серіалі "Універ");
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Джигурда Микита - актор;
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Дронов Ярослав - співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);
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Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;
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Куклачов Юрій - актор;
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Кучера Оскар - актор;
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Лебедєв Денис - боксер;
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Миронов Євген - актор театру;
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Нагорний Микита - гімнаст;
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Панкратов-Чорний Олександр - актор і кінорежисер;
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Полунін Сергій - артист балету;
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Проводников Руслан - боксер;
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Расторгуєв Микола - співак і колишній депутат Держдуми РФ;
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Розенбаум Олександр - співак;
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Сукачов Ігор - рок-музикант, актор, режисер;
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Цискарідзе Микола - артист балету;
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Чумаков Роман - репер (відомий як Жиган).