Загалом до переліку потрапили два десятки громадян рф.

18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО проти 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Про це йдеться в указі №246, опублікований на сайті Офісу президента.

Під нові санкції РНБО потрапили 20 росіян, а саме: