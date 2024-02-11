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Україна опинилися у важкій військовій кризі - журналіст BILD

11 лютого 2024, 15:51
Україна опинилися у важкій військовій кризі - журналіст BILD
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
За спостереженнями німецького кореспондента, перевага на фронті зараз у росіян.

Україна перебуває в тяжкій військовій кризі, яка, ймовірно, була ще із часів великої битви за Київ у перші дні повномасштабного вторгнення росії. 

Про це повідомляє заступник головного редактора BILD  Пауль Ронцхаймер, фронтовий прикомандированний кореспондет в Україні, який побував на фронті під Бахмутом.

За його словами, Україні не вистачаю усього: зброї, солдатів, технологій. 

"Ймовірно, це найважча військова криза в Україні з часів наступу росії на Київ у 2022 році. Невпевненість і розчарування у ці холодні зимові дні великі. Як репортер в Україні, я не бачив такого настрою з часів повномасштабного вторгнення 2022 року. Питання в тому, чи зрозуміла вся ця драма у Вашингтоні, Берліні та Парижі", - пише він. 

Німецький журналіст під час поїзди на схід, зокрема до Слов'янська, зазначив, що це була "неначе подорож до іншої країни".

"У той час як кияни можуть знову насолоджуватися життям у ресторанах, як мінімум до комендантської години з півночі, у похмурому Донбасі ніхто не знає, яке місто може стати наступним. Рік тому був бій за Бахмут, загинуло десятки тисяч людей. Сьогодні йдуть бої за Часовий Яр або Авдіївку", - розповів Ронцхаймер. 

За його спостереженннями, перевага на фронті зараз у росіян. 

"Хоча самі російські війська виснажені, вони йдуть вперед метр за метром. Число жертв величезне, іноді до тисячі осіб на добу. Але путін, як і раніше, не піклується про своїх солдатів. Він хоче завоювання за будь-яку ціну", - підкреслює він. 

кризаНімеччинавійськовівійна в Україніросія окупанти

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