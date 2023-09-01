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ПОЛІТИКА

Україна оскаржить обмеження ЄС на експорт зерна в разі продовження заборони

01 вересня 2023, 15:36
Україна оскаржить обмеження ЄС на експорт зерна в разі продовження заборони
Фото: з вільного доступу
Заборона на імпорт, запроваджена Польщею та чотирма іншими країнами-членами ЄС, стала рідкісною точкою розбіжностей між Україною та деякими з її найсильніших прихильників проти російського вторгнення.

Україна оскаржуватиме заборону на імпорт зерна до п'яти країн Європейського Союзу, якщо його буде продовжено після 15 вересня.

Про це повідомив в інтерв'ю заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква агентству Bloomberg.

"Якщо Єврокомісія продовжить своє рішення щодо імпорту зерна з України, ми будемо скаржитися до арбітражної комісії за нашою угодою (про асоціацію, - ред.)", - заявив Жовква.

Правила арбітражу пов'язані з Угодою про асоціацію 2014 року між Україною та ЄС.

Заборона на імпорт, запроваджена Польщею та чотирма іншими країнами-членами ЄС, стала рідкісною точкою розбіжностей між Україною та деякими з її найсильніших прихильників проти російського вторгнення. Київ заявляє, що обмеження, введені у відповідь на протести щодо різкого падіння цін на зерно, ставлять під загрозу найважливішу лінію експорту.

Жовква виділив Польщу, яка разом із Угорщиною попередила, що запровадить односторонні обмеження, якщо заходи ЄС не будуть продовжені. Будучи вірним союзником України, Польща першою запровадила заборону перед демонстраціями фермерів, які скаржаться на надлишок зерна, що чинить тиск на ціни - центральне політичне питання напередодні жовтневих виборів.

Якщо Варшава цього місяця почне діяти самостійно, Єврокомісія має вжити правові заходи проти порушень єдиного ринку ЄС, сказав чиновник Офісу президента.

"Комісія має відреагувати", - сказав Жовква.

Нагадаємо, у квітні Польща першою із країн Східної Європи заборонила ввезення продовольства з України. Потім це рішення було оформлене рішенням Єврокомісії, яка у травні 2023-го заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.

ЄСзернозернова угодавійна в Україні

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