Україна отримає 200 ракет до систем ППО від Британії

Додаткова кількість зенітних ракет має допомогти забезпечити кращі можливості у знищенні російських безпілотників та ракет, які націлені на цивільну та критичну інфраструктуру.

Міністерство оборони Сполученого Королівства погодило передачу Україні нової партії ракет до систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Сполученого Королівства.

Рішення про передачу додаткової партії ракет, міністерство оборони прийняло після однієї з наймасовіших ракетних атак по Україні з початку війни, яка відбулася 1 січня 2024 року.

Настав час, щоб вільний світ об’єднався і подвоїв наші зусилля, щоб передати Україні те, що їм потрібно для перемоги – розповів Грант Шаппс, Міністр оборони Сполученого Королівства.

Як зазначають у міністерстві оборони, Україна отримає 200 ракет класу повітря-повітря ASRAAM, які використовуються британськими зенітними системами.

Ракета ASRAAM розроблена британською компанією British Aerospace та наразі виробляється MBDA UK для використання з винищувачів Typhoon та F-35B.

Крім того, на основі цієї ракети розроблене ціле сімейство модульних зенітних ракет, відомих як CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), для використання з кораблів, наземних пускових установок та літаків.

Для посилення протиповітряної оборони, британськими фахівцями була розроблена система ППО на базі модульного автомобіля Supacat HMT, яка використовує авіаційні ракети малої дальності ASRAAM.

Такий підхід дозволив розширити наявний парк систем ППО України та покращити можливості у знищенні повітряних цілей. Завдяки використанню системи LOAL (захоплення цілі після пуску), ракета може здійснювати запуск без першочергового захоплення цілі головкою самонаведення, що збільшує ефективну дальність пуску.