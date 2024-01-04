Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримає 200 ракет до систем ППО від Британії

04 січня 2024, 20:09
Україна отримає 200 ракет до систем ППО від Британії
Фото: з вільного доступу
Додаткова кількість зенітних ракет має допомогти забезпечити кращі можливості у знищенні російських безпілотників та ракет, які націлені на цивільну та критичну інфраструктуру.

Міністерство оборони Сполученого Королівства погодило передачу Україні нової партії ракет до систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Сполученого Королівства.

Рішення про передачу додаткової партії ракет, міністерство оборони прийняло після однієї з наймасовіших ракетних атак по Україні з початку війни, яка відбулася 1 січня 2024 року.

Настав час, щоб вільний світ об’єднався і подвоїв наші зусилля, щоб передати Україні те, що їм потрібно для перемоги – розповів Грант Шаппс, Міністр оборони Сполученого Королівства.

Як зазначають у міністерстві оборони, Україна отримає 200 ракет класу повітря-повітря ASRAAM, які використовуються британськими зенітними системами. 

Ракета ASRAAM розроблена британською компанією British Aerospace та наразі виробляється MBDA UK для використання з винищувачів Typhoon та F-35B.

Крім того, на основі цієї ракети розроблене ціле сімейство модульних зенітних ракет, відомих як CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), для використання з кораблів, наземних пускових установок та літаків.

Для посилення протиповітряної оборони, британськими фахівцями була розроблена система ППО на базі модульного автомобіля Supacat HMT, яка використовує авіаційні ракети малої дальності ASRAAM.

Такий підхід дозволив розширити наявний парк систем ППО України та покращити можливості у знищенні повітряних цілей. Завдяки використанню системи LOAL (захоплення цілі після пуску), ракета може здійснювати запуск без першочергового захоплення цілі головкою самонаведення, що збільшує ефективну дальність пуску.

ракетиБританіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється