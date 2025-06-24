Україна отримає €300 млн у межах нової оборонної програми ЄС

Програма передбачає виділення €1,5 мільярда для прискорення європейської оборонної промисловості, з яких €300 мільйонів будуть спрямовані на підтримку ВПК України.

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів схвалив мандат для переговорів з Європарламентом щодо запуску Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

Про це інформує пресслужба Євроради.

Програма передбачає виділення загалом €1,5 млрд у вигляді грантів до кінця 2027 року, з яких €300 млн спрямують на підтримку оборонного комплексу України.

EDIP спрямована на підвищення готовності оборонної промисловості ЄС, розвиток Європейської оборонно-технологічної і промислової бази (EDTIB), прискорення виробництва та зміцнення ланцюжків поставок. Програма також сприятиме відбудові та модернізації української оборонної індустрії й інтеграції її до EDTIB.

У межах EDIP ЄС планує надати €1,2 млрд для проєктів самої програми та €300 млн через Інструмент підтримки України. Кошти інвестуватимуться за єдиними умовами, водночас у разі залучення українських компонентів зберігається юридична та процедурна сумісність із EDIP.

Згідно з повідомленням, рішення враховує пропозиції Єврокомісії для ефективного підтримання України з перших кроків реалізації грантових проєктів.