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ПОЛІТИКА

Україна отримає €300 млн у межах нової оборонної програми ЄС

24 червня 2025, 15:31
Україна отримає €300 млн у межах нової оборонної програми ЄС
Програма передбачає виділення €1,5 мільярда для прискорення європейської оборонної промисловості, з яких €300 мільйонів будуть спрямовані на підтримку ВПК України.

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів схвалив мандат для переговорів з Європарламентом щодо запуску Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

Про це інформує пресслужба Євроради.

Програма передбачає виділення загалом €1,5 млрд у вигляді грантів до кінця 2027 року, з яких €300 млн спрямують на підтримку оборонного комплексу України.

EDIP спрямована на підвищення готовності оборонної промисловості ЄС, розвиток Європейської оборонно-технологічної і промислової бази (EDTIB), прискорення виробництва та зміцнення ланцюжків поставок. Програма також сприятиме відбудові та модернізації української оборонної індустрії й інтеграції її до EDTIB.

У межах EDIP ЄС планує надати €1,2 млрд для проєктів самої програми та €300 млн через Інструмент підтримки України. Кошти інвестуватимуться за єдиними умовами, водночас у разі залучення українських компонентів зберігається юридична та процедурна сумісність із EDIP.

Згідно з повідомленням, рішення враховує пропозиції Єврокомісії для ефективного підтримання України з перших кроків реалізації грантових проєктів.

ЄСоборонавійна в Україні

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