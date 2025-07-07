Україна отримає $400 млн від ЄС на житло для переселенців

Проєкт буде розрахований на внутрішньо переміщених осіб; людей, у яких житло залишилось на тимчасово окупованій території; родин загиблих військовослужбовців, працівників освіти, медиків тощо.

Європейські партнери готові вкласти $400 млн у будівництво муніципального орендного житла в перших десяти пілотних регіонах України.

"Зараз ми ведемо перемовини з Єврокомісією, з Європейським інвестиційним банком. Вони підтримали і підтвердили свою готовність брати участь в цьому проєкті (муніципального орендного житла, — ред.). І на сьогоднішній день мова йде про стартових $400 млн на перші 10 пілотних громад", — заявив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що зараз триває дискусія, де саме будуть реалізовуватися такі проєкти.

З однієї сторони, як зауважив Кулеба, є запит суспільства, щоб муніципальне житло розміщувалося ближче до тих регіонів, звідки походять потенційні орендарі, а це регіони, які наближені до тимчасово окупованих територій чи тих, де зараз тривають бойові дії. З іншої сторони, європейські партнери бачать реалізацію проєкта в громадах, ближче до Європейського Союзу.

Він анонсував спільний проєкт з Маріупольською міською радою по будівництву житла для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя.

"Запускаємо будівництво в місті Біла Церква нового житлового масиву для переселенців з Маріуполя. Це буде житловий квартал, який поєднує одразу два рішення. Це будівництво муніципального орендного житла. Квартири будуть передаватися у користування внутрішньо приміщеним особам. І пільгове іпотечне кредитування — це також наша новела для тих маріупольців, хто готовий придбати житло", — сказав віцепрем'єр.

Проєкт буде розрахований на внутрішньо переміщених осіб; людей, у яких житло залишилось на тимчасово окупованій території; родин загиблих військовослужбовців, працівників освіти, медиків тощо.

Проєкт передбачає будівництво трьох житлових комплексів. Для реалізації проєкту вже визначено земельну ділянку комунальної власності площею близько 11 га.

За словами Кулеби, вартість буде залежати від регіональних умов, також будуть враховуватися доходи родини. Житло буде обладнано меблями, технікою, матиме базовий ремонт. Вартість оренди однокімнатної квартири, за його словами, буде до 5 тис. грн. У проєкті передбачається будівництво як однокімнатних квартир, так і дво- й трикімнатних.