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Україна отримає 415 мільйонів доларів від Світового банку на підтримку освіти

31 серпня 2024, 17:59
Україна отримає 415 мільйонів доларів від Світового банку на підтримку освіти
Йдеться про проєкт "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (Learn).
Рада директорів Світового банку схвалила запуск проєкту Learn, що спрямований на підтримку системи освіти в Україні.
 
Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
 
Йдеться про проєкт "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (Learn).
 
На проєкт виділять 415 мільйонів доларів, він прямований на: покращення умов для викладання та навчання,
забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.
Угоди планують підписати у вересні цього року. У міністерстві зазначають, що до кінця року Україна зможе отримати 200 мільйонів доларів до загального фонду державного бюджету.
Світовий банкосвітавійна в Україніросія окупанти

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