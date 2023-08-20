Україна отримає 42 американських винищувача F-16 – Зеленський

Президент України заявив про досягнуті домовленості.

Україна отримає 42 американських винищувача F-16 після тренування пілотів та інженерів/

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми з Марком Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок. Дякую, Нідерланди!" - наголосив Зеленський.

Президент назвав досягнуті домовленості ще одним кроком щодо посилення повітряного щита України.

"Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл", - додав він.