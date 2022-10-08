БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомогиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає 4,5 млрд доларів з Цільового фонду Світового банку
Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Дані грантові кошти були надані Сполученими Штатами Америки та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
"Висловлюю вдячність Уряду Сполучених Штатів та команді Світового банку, завдяки зусиллям яких український Уряд продовжує забезпечувати ритмічні виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором. Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову України", - зазначив під час підписання Угоди міністр фінансів Сергій Марченко.
У відомстві зазначили, що на сьогоднішній день в Україні вже впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління" на загальну суму 2,79 млрд доларів США, які спрямовуються на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.
Грант від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
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