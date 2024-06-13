Україна отримає $4,5 млрд від Японії в межах безпекової угоди

Угода є "унікальним документом з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу".

Україна та Японія підписали безпекову угоду. Згідно з нею, Токіо зобов’язується упродовж 2024 року надати Києву 4,5 млрд доларів допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що ця угода є "унікальним документом з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу".

Окрім надання 4,5 млрд доларів, Японія допомагатиме Україні у сфері безпеки та оборони. Держави співпрацюватимуть у гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, працюватимуть заради реалізації пунктів "формули миру", санкцій проти росії та притягнення її до відповідальності.

"Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними. Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне прав", — зазначив Зеленський.

Сьогодні, 13 червня, президент України прибув до Італії на зустріч із представниками "Великої сімки". Очікується, що в межах цього візиту Зеленський підпише ще одну безпекову угоду — зі США.

Окрім цього, президент України має зустрітися з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади й Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Євроради Шарлем Мішелем і директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.