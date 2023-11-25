Україна отримає бойові кораблі – Зеленський

Для конвоювання суден по "зерновому коридору" Україна отримає від союзників бойові кораблі.

Про це президент України Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"Це дозволить українським військовим конвоювати судна, які рухаються "зерновим коридором" в Чорному морі", - заявив Зеленський.

Він додав, що Київ домовився з партнерами і буде мати змогу супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку.

"У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", - додав він.

Також Одеська область буде захищена додатковими "дуже потужними" системами ППО, додав президент.