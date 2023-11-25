Україна отримає бойові кораблі – Зеленський
Про це президент України Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.
"Це дозволить українським військовим конвоювати судна, які рухаються "зерновим коридором" в Чорному морі", - заявив Зеленський.
Він додав, що Київ домовився з партнерами і буде мати змогу супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку.
"У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", - додав він.
Також Одеська область буде захищена додатковими "дуже потужними" системами ППО, додав президент.