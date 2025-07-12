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ПОЛІТИКА

Україна отримає далекобійну зброю з Німеччини вже наприкінці липня — ZDF

12 липня 2025, 12:41
Україна отримає далекобійну зброю з Німеччини вже наприкінці липня — ZDF
Фото: РБК-Україна
Після першої партії очікується постачання кількох сотень одиниць.

Перші одиниці далекобійного озброєння, яке профінансував Берлін, мають постачити в Україну вже наприкінці липня.

Про це повідомляє німецьке медіа ZDF.

Інформацію підтвердив очільник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг. Після першої партії очікується постачання кількох сотень одиниць, додав він.

"Нам потрібні системи озброєння, які можуть діставати глибоко в тил російської території, завдавати ударів по складах, командних пунктах, аеродромах і літаках", — каже Фройдінг.

Він має надію, що цей крок посилить українську протиповітряну оборону та бойові спроможності впродовж наступних тижнів і місяців. Станом на 11 липня генерал був у Києві, пише ZDF.

Посадовець додав, що Берлін перебуває "в тісній координації з партнерами" щодо поставок Україні нових систем ППО середньої та великої дальності. За його словами, кілька тижнів тривають перемовини щодо можливої передачі одного або двох комплексів Patriot, які Німеччина має закупити в США.

НімеччинавійназброяППОпідтримка України

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