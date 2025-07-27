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Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів з ШІ

27 липня 2025, 19:23
Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів з ШІ
Фото: mspu.gov.ua (ілюстративне)
Комплекти для дронів передадуть в рамках контракту Auterion з Пентагоном на $50 млн
Американо-німецька компанія Auterion, яка займається розробкою програмного забезпечення, поставить в Україну 33 тис. ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом.
 
Про це інформує Financial Times.
 
Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр заявив, що системи потраплять до України до кінця року і це стане найбільшою поставкою таких систем за весь час – у десять разів більше, ніж раніше.
 
Комплекти передадуть в рамках контракту Auterion з Пентагоном на $50 млн, який є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки, ідеться у статті.
 
Водночас Маєр зазначив, що цей контракт не є частиною великої угоди України та США щодо дронів, яку раніше ронзентував президент України Володимир Зеленський.
 
Останніми тижнями росія значно активізувала свою повітряну кампанію: у кожній атаці використовуються сотні дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed, зауважує видання. Воно дадало, що один масований наліт тепер часто перевищує кількість дронів, які раніше запускали протягом цілого місяця, а основні міста дедалі частіше стають мішенями масштабних атак.
 
Тактика "роїв" також частіше прориває українську ППО: за офіційними даними, кількість влучань по цілях утричі зросла за останні місяці, пишуть автори матеріалу.
 
У поставку від США входитимуть міні-комп'ютери Skynode з власним програмним забезпеченням, камерою і радіомодулем, які перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км, пише ЗМІ.
 
Втім, Майєр підкреслив, що його компанія вже започаткувала спільне виробництво між США й Україною і "це визнання того, що продукти, які пройшли бойове загартування в Україні, мають значення". Він додав, що Auterion не прагне конкурувати з українською індустрією дронів і що вони просто хочуть додати Україні те, чого у неї ще немає.
 
За словами Маєра, програмне забезпечення Auterion дасть змогу "вийти на новий рівень у військовій справі", дозволивши групам автономних безпілотників працювати роєм і координуватися між собою.
 
війна в Україніросія окупантидрони

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