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Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ

Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України
Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 мільярда доларів США додаткової підтримки Україні.
Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ Фото: Укрінформ
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері.
 
"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", – зазначив глава Української держави.
 
Нагадаємо, що 24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам.
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13 09 2022 18:34
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