Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України

Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 мільярда доларів США додаткової підтримки Україні.

Фото: Укрінформ

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері. "Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", – зазначив глава Української держави. Нагадаємо, що 24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам.

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