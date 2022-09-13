БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіжнародний валютний фонд виділив 1,4 мільярда доларів США додаткової підтримки Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ
Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України
Фото: Укрінформ
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері.
"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", – зазначив глава Української держави.
Нагадаємо, що 24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам.
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13 09 2022 18:34 МЕДІА
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