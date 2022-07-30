БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет Міністрів вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Канади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає додаткові 350 мільйонів доларів від Канади
Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (0,351 млрд дол США в еквіваленті) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.
В результаті сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів - 1,131 млрд дол США.
"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", - додали в Мінфіні.
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30 07 2022 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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