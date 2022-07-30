Україна отримає додаткові 350 мільйонів доларів від Канади

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів

Кабінет Міністрів вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Канади.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (0,351 млрд дол США в еквіваленті) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

В результаті сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів - 1,131 млрд дол США.

"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", - додали в Мінфіні.