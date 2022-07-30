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Україна отримає додаткові 350 мільйонів доларів від Канади

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів
Кабінет Міністрів вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від Канади.
Україна отримає додаткові 350 мільйонів доларів від Канади Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (0,351 млрд дол США в еквіваленті) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

В результаті сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів - 1,131 млрд дол США.

"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", - додали в Мінфіні.

 
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30 07 2022 14:54
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