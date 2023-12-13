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Україна отримає допомогу від Швеції для підтримки інфраструктури – прем'єр Крістерссон

13 грудня 2023, 18:55
Україна отримає допомогу від Швеції для підтримки інфраструктури – прем'єр Крістерссон
Фото: РБК
Прем'єр-міністр Швеції заявив, що підтримка України з боку країн Північної Європи триватиме.

У четвер, 14 грудня, Швеція затвердить пакет допомоги для підтримки цивільної інфраструктури України.

Про це розповів  глава уряду країни Ульф Крістерссон, інформує "Суспільне".

"Зараз ми перебуваємо в дуже серйозній ситуації. Це вирішальний час як для короткострокової, так і для довгострокової підтримки України, і короткострокова термінова підтримка необхідна для цієї зими. І завтра шведський уряд затвердить зимовий пакет для цивільної інфраструктури України. У довгостроковій перспективі ця стійка підтримка з боку країн Північної Європи триватиме", — наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, продовження фінансової підтримки України є найважливішим питанням під час завтрашнього засідання Європейської Ради.

Нагадаємо, що Швеція надасть Україні 1,4 млрд крон (трохи більш як 124 мільйони євро) фінансової допомоги, яка в тому числі піде й на підтримку населення взимку.

 

 

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