Україна отримає допомогу від Швеції для підтримки інфраструктури – прем'єр Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції заявив, що підтримка України з боку країн Північної Європи триватиме.

У четвер, 14 грудня, Швеція затвердить пакет допомоги для підтримки цивільної інфраструктури України.

Про це розповів глава уряду країни Ульф Крістерссон, інформує "Суспільне".

"Зараз ми перебуваємо в дуже серйозній ситуації. Це вирішальний час як для короткострокової, так і для довгострокової підтримки України, і короткострокова термінова підтримка необхідна для цієї зими. І завтра шведський уряд затвердить зимовий пакет для цивільної інфраструктури України. У довгостроковій перспективі ця стійка підтримка з боку країн Північної Європи триватиме", — наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, продовження фінансової підтримки України є найважливішим питанням під час завтрашнього засідання Європейської Ради.

Нагадаємо, що Швеція надасть Україні 1,4 млрд крон (трохи більш як 124 мільйони євро) фінансової допомоги, яка в тому числі піде й на підтримку населення взимку.