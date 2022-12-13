Україна отримає допомоги на 1 млрд євро за результатами конференції у Парижі

На Міжнародній конференції на підтримку України, що відбулася сьогодні в Парижі, було оголошено про виділення майже мільярда євро, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування росією енергетичної інфраструктури.

Про це за підсумками конференції "Солідарність з українським народом" повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає Le Monde.

Вона уточнила, що 415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро – на водопостачання, 38 мільйонів євро – на продовольство, 17 мільйонів євро – на охорону здоров'я та 22 мільйони євро – на транспорт.

Решта коштів ще не розподілена, додала глава французької дипломатії. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.