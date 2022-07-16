CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає дві батареї сучасної ППО NASAMS
Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі
Фото: Getty Images
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі "Радіо НВ" речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.
"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі", - сказав він.
При цьому Ігнат зазначив, що точну кількість систем наразі назвати неможливо.
"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", – сказав спікер командування ПС ЗСУ.
Як повідомлялось, наявність норвезької мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності NASAMS дозволить серйозно посилити захист повітряного простору над Україною.
Нагадаємо, 27 червня у Білому домі заявили, що США поставлять Україні сучасні системи ППО середньої та великої дальності, хоча не уточнили які саме. За інформацією анонімного чиновника, адміністрація Байдена придбає для України NASAMS.
При цьому українські війська вже проходять підготовку з використання норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
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