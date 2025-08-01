Україна отримає дві системи Patriot від Німеччини за новою угодою

Уряд Німеччини вже наголосив, що нові поставки не зменшать обороноздатність країни в межах зобов’язань перед НАТО.

Сьогодні, 1 серпня, Німеччина заявила, що передасть Україні дві системи Patriot після досягнення угоди зі США, згідно з якою Берлін отримає пріоритет у постачанні новітніх систем в обмін на допомогу Києву.

Про це повідомляє Reuters.

Завдяки зобов’язанню США, "Німеччина зможе спочатку підтримати Україну пусковими установками, а згодом і додатковими компонентами систем Patriot", заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

В агентстві додають, що армія Бундесверу спочатку передасть Україні додаткові пускові установки Patriot найближчими днями, а через два-три місяці будуть передані додаткові компоненти системи. В обмін на допомогу Україні Берлін отримає новітні системи Patriot зі США в прискореному темпі.

14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

Посол України в Німеччині в інтерв’ю "ЄвроПравді" на питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти п'ять систем. Втім, насправді нам потрібно десять і більше", – сказав він.