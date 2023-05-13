Україна отримає енергообладнання від Японії на $40 млн

Грантову угоду підписано між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у рамках Програми екстреного відновлення.

Влада Японії передасть Україні обладнання для підстанцій на загальну суму 5,135 млрд японських єн (близько 40 млн доларів).

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що відповідну грантову угоду підписано між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у рамках Програми екстреного відновлення.

Згідно з планом закупівель, початок поставок обладнання планується на другу половину 2023 року і триватиме до 2025 року залежно від термінів виготовлення устаткування.

Також повідомляється, що це вже другий етап у наданні Японією допомоги українській енергетиці. На першому етапі Укренерго отримало від JICA понад 30 генераторів, які є страхувальним механізмом для підстанцій на випадок поновлення масованих обстрілів.

Сама ж грантова угода на загальну суму 22,44 млрд японських єн (близько 170 млн доларів) була підписана українським урядом та JICA у березні 2023 року для фінансування Програми екстреного відновлення України. Ці кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, а також підтримку сектора водопостачання й водовідведення.