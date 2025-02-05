Україна отримає гарантії безпеки, які унеможливлять новий напад рф – Bloomberg

План буде представлений союзникам 14-16 лютого на Мюнхенській конференції спецпредставником Трампа в Україні Кітом Келлогом.

Союзники США очікують, що адміністрація Дональда Трампа презентує план щодо припинення війни росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, план буде презентовано союзникам спеціальним представником Трампа по Україні Кітом Келлогом. Вони відмовилися повідомити, наскільки докладними, на їхню думку, будуть обговорення і в якому форматі вони пройдуть.

Зазначається, що пропозицію буде представлено на конференції 14-16 лютого в баварському місті за тиждень до того, як війна росії досягне трирічної позначки. Звіти та коментарі Келлогга та інших за останні тижні дали натяки на план з досягнення того, що союзники Трампа назвали "миром через силу".