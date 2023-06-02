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Україна отримає грант ЄС на відбудову мостів

02 червня 2023, 08:37
Україна отримає грант ЄС на відбудову мостів
модульний міст на Чернігівщині
Від початку війни побудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів.

Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад 50 мільйонів євро для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у регіонах України, постраждалих від російських обстрілів.

Про це повідомив очільник Державної агенції відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"Руйнація переправ на дорогах призводить до часткової або повної ізоляції громад. Для нашої команди відновлення таких споруд під час війни – одне з першочергових завдань для швидкого забезпечення транспортного сполучення з постраждалими населеними пунктами", - зазначив він. 

Наєм подякував партнерам із ЄС за внесок у відновлення логістики в найбільш уражених війною регіонах України. Посадовець додав, що від початку війни побудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів. 

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