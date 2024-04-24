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Україна отримає "необмежені" ракети ATACMS в пакеті військової допомоги США – CNN

24 квітня 2024, 10:07
Україна отримає
джерело eadaily
Білий дім готує новий пакет військової допомоги для України, вартість якого, як очікується, становитиме 1 мільярд доларів.

Ймовірно, в ньому будуть балістичні ракети ATACMS. 

Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на на кількох американських чиновників, обізнаних із цим питанням. 

Троє співрозмовників розповіли телеканалу CNN, що під час брифінгів, проведених в Конгресі останніми тижнями, представники Білого дому повідомили, що США, імовірно, вперше відправлять Україні тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS.

Ракети несуть фугасну бойову частину, що дає їй змогу завдавати значно більше шкоди під час влучання в ціль.

Раніше Україна вже отримувала ракети ATACMS. 

Проте тоді США надали так звану "обмежену" версію ракети, яка має касетну бойову частину і має дальність 160 км.

Джерела CNN додали, що українські чиновники як приватно, так і публічно просили США надати їм ракету дальнього радіусу дії, щоб завдавати ударів по цілях у глибокому тилу російських військ.

 
СШАatacmsпідтримка України

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