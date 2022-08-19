Україна отримає новий пакет допомоги США

В ньому 16 гаубиць, дрони та боєприпаси для HIMARS

США надасть Україні новий пакет військової допомоги, який передбачає постачання боєприпасів до HIMARS та 16 гаубиць.

Про це повідомляє журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Твіттері, передає Укрінформ.

"Пакет, що оцінюється у $775 млн доларів, охоплює боєприпаси для HIMARS, 16 105-міліметрових гаубиць та 36 тис. снарядів до них, 15 безпілотників ScanEagle, ️ обладнання для розмінування, протирадіаційні ракети HARM, 1000 ракет Javelin, 1 тис. протитанкових ракет TOW", - йдеться у повіломленні.

Раніше, Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати виділять новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн., який включатиме, зокрема, нові ППО, артилерійські системи та боєприпаси.