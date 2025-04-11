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Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії і Норвегії

11 квітня 2025, 08:07
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії і Норвегії
Країни профінансують новий пакет військової допомоги Україні на суму $580 млн
Уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає 450 мільйонів фунтів або ж 580 мільйонів доларів. 100 мільйонів з цієї суми буде надано за сприяння Норвегії.
 
Про це пише Reuters.
 
Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі розповів про пакет допомоги напередодні того, як у п'ятницю в Брюсселі він разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом головуватиме на зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". У четвер урядовець вже провів засідання міністрів "коаліції охочих" щодо майбутньої миротворчої місії в Україні.
 
За словами Гілі, "не можна забувати про війну, тому на фронт вирушають нові поставки, які мають допомогти українцям у боротьбі". Політик сподівається, що Контактна група зможе сприяти найсильнішій позиції України у переговорах та чинити тиск на Москву щодо завершення війни.
 
Загалом цьогоріч Велика Британія зобов'язалася надати Україні військову підтримку на суму до 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.
НорвегіяВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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