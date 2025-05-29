Україна отримає новий транш від МВФ на $500 млн

Україна досягла домовленості з МВФ щодо чергового перегляду програми EFF, що відкриває шлях до нового траншу на 500 мільйонів доларів.

"Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF)", - повідомив Шмигаль.

Він пояснив, що черговий транш у розмірі близько півмільярда доларів Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується в найближчі тижні.

В національному банку України пояснили, що після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом близько 500 мільйонів доларів, та зазначили, що загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд доларів.

Загальний розмір програми, за даними НБУ, залишається незмінним, а саме - 15,5 млрд доларів.

В НБУ наголосили, що показники виконання програми залишаються високими, а всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року було досягнуто.

Також досягнуто домовленостей щодо заходів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

"За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи", - додав Шмигаль.