Україна отримає новий транш від МВФ у розмірі 1,1 мільярда доларів

Фонд завершив п'ятий перегляд програми фінансування нашої держави.

Завершено п'ятий перегляд програми розширеного фінансування України. Україні погоджено черговий транш у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Про це Рада Міжнародного валютного фонду повідомила на своєму сайті.

Фонд відзначив стійкість економіки України та кількісне виконання критеріїв ефективності та чотирьох контрольних показників.

У МВФ радять державі й надалі підтримувати імпульс реформ, мобілізувати внутрішні доходи та забезпечувати своєчасне надходження зовнішньої фінансової допомоги. Графік траншів на 2025 рік оптимізовано, тож можна очікувати збільшення ресурсу для залучення до бюджету.

Надані фондом кошти будуть використані на видатки, не пов'язані зі сферою оборони.