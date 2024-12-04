Україна отримає понад €1,3 млрд інвестицій
04 грудня 2024, 17:11
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Частина грошей є безповоротними грантами, зазначив прем'єр-міністр.
Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
За його словами, йдеться про вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.
Прем’єр-міністр також підкреслив, що частина коштів є безповоротними грантами.
"Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одним сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій", - додав Шмигаль.