Україна отримає понад €1,3 млрд інвестицій

Частина грошей є безповоротними грантами, зазначив прем'єр-міністр.

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, йдеться про вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що частина коштів є безповоротними грантами.

"Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одним сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій", - додав Шмигаль.