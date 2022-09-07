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Україна отримає ще чотири HIMARS від США – Байден підписав указ

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Україна отримає ще чотири HIMARS від США – Байден підписав указ Фото: з вільного доступу
Про це повідомляють на сайт Білого дому.
 
Як уточнили в Пентагоні, до складу нового пакету військової допомоги входять:
 
  • чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) і додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • три тактичні машини для відновлення обладнання;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
  • підривні боєприпаси;
  • контрбатарейні системи;
  • запчастини та інше обладнання.
     
У Міноборони США підрахували, що за останні три тижні Сполучені Штати виділили 2,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, а загалом з початку діяльності адміністрації Джо Байдена – близько 8 мільярдів доларів.
 
Як повідомляв секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.
 
Таким чином, після отримання останнього пакету військової допомоги Україна матиме вже 13 РСЗВ.
 
В останньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський висловив вдячність за військову підтримку Україні від США, закликавши Захід нарощувати її, щоб допомогти продовжувати боротьбу проти РФ.
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09 07 2022 12:02
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