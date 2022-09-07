Україна отримає ще чотири HIMARS від США – Байден підписав указ

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляють на сайт Білого дому.

Як уточнили в Пентагоні, до складу нового пакету військової допомоги входять:

чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) і додаткові боєприпаси для HIMARS;

три тактичні машини для відновлення обладнання;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

підривні боєприпаси;

контрбатарейні системи;

запчастини та інше обладнання.



У Міноборони США підрахували, що за останні три тижні Сполучені Штати виділили 2,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, а загалом з початку діяльності адміністрації Джо Байдена – близько 8 мільярдів доларів.

Як повідомляв секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Таким чином, після отримання останнього пакету військової допомоги Україна матиме вже 13 РСЗВ.

В останньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський висловив вдячність за військову підтримку Україні від США, закликавши Захід нарощувати її, щоб допомогти продовжувати боротьбу проти РФ.