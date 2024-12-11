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Україна отримає ще одну систему IRIS-T і пускові для Patriot

11 грудня 2024, 18:33
Україна отримає ще одну систему IRIS-T і пускові для Patriot
Фото: з вільного доступу
Поставка має відбутися впродовж грудня
До кінця року Україна отримає від Німеччини ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T і додаткові пускові установки для ЗРК Patriot.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який зараз перебуває в Німеччині.
 
За словами українського прем'єра, намір передати Україні додаткові системи ППО підтвердив під час VII Українсько-німецького економічного форуму в Берліні канцлер Олаф Шольф. Це буде вже шоста система IRIS-T, яку отримають Сили оборони.
 
Загалом же, за підрахунками Шмигаля, Німеччина надала Україні допомоги на 37 млрд євро, що є найбільшим показником серед усіх європейських держав.
 
"Дякуємо за внесок у посилення безпеки нашої держави, це допоможе зберегти багато людських життів. Безпека — це вагомий фактор для стабільної роботи бізнесу й залучення інвестицій", - зауважжив український прем'єр.
війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

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