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ПОЛІТИКА

Україна отримає 6 радарів TRML-4D для потреб ППО від німецького виробника Hensoldt

03 травня 2024, 17:52
Україна отримає 6 радарів TRML-4D для потреб ППО від німецького виробника Hensoldt
Джерело: hensoldt
Вартість закупівлі шести радарів TRML-4D становить понад 100 мільйонів євро.

Німецький виробник зброї Hensoldt до кінця 2024 року передасть Україні шість радіолокаційних систем TRML-4D.

Про це повідомляється на сайті виробника.

РЛС передаються як частина законтрактованого пакету загальною вартістю понад €100 мільйонів. Вони допоможуть роботі протиповітряної оборони і значно її посилять.

TRML-4D базується на передовій радарній технології — активній фазованій антенній решітці (AESA). Це дозволяє системі швидко виявляти і супроводжувати до 1 500 цілей у радіусі до 250 кілометрів. При цьому вона бачить і розрізняє широкий спектр цілей — дрони, види ракет та авіації. Станція працює як самостійно, так і у складі зенітно-ракетних комплексів, як-от IRIS-T, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Це не перше замовлення на такі радари для українських військ. Першу багатофункціональну радіолокаційну станцію TRML-4D Україна отримала у жовтні 2022 року. Наприкінці квітня 2024 року уряд Німеччини повідомив, що передав Україні ще одну TRML-4D в межах чергового пакета військової допомоги.

Портал "Мілітарний" пише, що це, імовірно, була одна з чотирьох РЛС, що були замовлені у червні 2023 року. Їх поставки мають відбуватися протягом 2024 року.

Німеччинавійнадопомога Україні

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