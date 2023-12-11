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ПОЛІТИКА

Україна отримає від Британії два військові кораблі

11 грудня 2023, 09:24
Україна отримає від Британії два військові кораблі
Фото: Міноборони РФ
Кораблі мають посилити безпеку у Чорному морі.

У рамках "морської коаліції" Норвегії та Великої Британії, Королівські ВМС останньої передадуть Україні два кораблі для розміновування.

Країни постачатимуть судна та інші транспортні засоби ЗСУ для збільшення можливостей ведення бойових дій на морі.

Про це повідомили в Міноборони Великої Британії.

"Нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. У довгостроковій перспективі це допоможе Україні перетворити свій військово-морський флот на сумісний із НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі", – зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Зокрема Україна отримає два тральщики Sandown (MCMV). Судна закуплять через експортно-кредитне агентство Великої Британії. Єдиним призначенням кораблів цього класу є пошук і знищення морських мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів. Також вони мають зенітне та протичовнове озброєння. Водночас у тральщиків класу Sandown відсутні пристосувань для тралення мін. Їхня максимальна швидкість становить близько 24 км/год.

допомога УкраїнікорабліБританія

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