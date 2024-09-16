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Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року

16 вересня 2024, 14:55
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
F-16 Fighting Falcon - це один із наймасовіших і найуспішніших багатоцільових винищувачів четвертого покоління.
До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.
 
Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
 
За словами міністра, перший літак було передано Україні в серпні, а загалом Данія зобов'язалася поставити 19 винищувачів.
 
"У другій половині 2024 року буде передано ще один F-16", - підтвердив Поульсен.
 
F-16 Fighting Falcon - це один із наймасовіших і найуспішніших багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Розроблений у США, він був прийнятий на озброєння багатьма країнами світу, включно з Італією.
 
F-16 має високу маневреність, що дозволяє йому ефективно вести повітряний бій. Крім того, він може нести широкий спектр озброєння, включно з ракетами класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", бомбами і контейнерами з некерованими ракетами.
 
Завдяки своїй універсальності, F-16 використовується не тільки для завоювання панування в повітрі, а й для нанесення ударів по наземних цілях, розвідки та інших завдань. Його надійність та ефективність зробили F-16 одним із найпопулярніших винищувачів у світі.

 

Даніявійна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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