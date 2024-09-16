Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року

До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.

За словами міністра, перший літак було передано Україні в серпні, а загалом Данія зобов'язалася поставити 19 винищувачів.

"У другій половині 2024 року буде передано ще один F-16", - підтвердив Поульсен.

F-16 Fighting Falcon - це один із наймасовіших і найуспішніших багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Розроблений у США, він був прийнятий на озброєння багатьма країнами світу, включно з Італією.

F-16 має високу маневреність, що дозволяє йому ефективно вести повітряний бій. Крім того, він може нести широкий спектр озброєння, включно з ракетами класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", бомбами і контейнерами з некерованими ракетами.

Завдяки своїй універсальності, F-16 використовується не тільки для завоювання панування в повітрі, а й для нанесення ударів по наземних цілях, розвідки та інших завдань. Його надійність та ефективність зробили F-16 одним із найпопулярніших винищувачів у світі.