Україна отримає від європейців велику партію танків
Українські військові незабаром отримають понад сотню німецьких танків Leopard.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав посол України в Німеччині Олексій Макєєв.
Так, посол оприлюднив кадри, на яких видно німецьку важку техніку в повній бойовій готовності. Саме ці танки незабаром вирушать до України, де будуть знищувати російських окупантів.
"110 Leopard 1A5. Скоро", – написав посол.
Leopard 1A5 є модернізованою версією німецького середнього танка Leopard 1, який був введений в експлуатацію 1965 року. Leopard 1A5 був розроблений і випущений у 1980-х роках.
Серед основних змін, що були внесені до Leopard 1A5, є поліпшення бронепроникного захисту, оновлена система керування вогнем і покращена мобільність. Версія Leopard 1A5 також має модернізований 105-мм гладкоствольний гарматний артилерійський комплекс, що забезпечує велику точність і максимальну дальність пострілу.
У Leopard 1A5 збільшено рівень захисту, включно з додатковою бронею та активними системами захисту. Він також оснащений системою керування вогнем із використанням сучасних електронних приладів, як-от лазерні далекоміри та планшети.