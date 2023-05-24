Україна отримає від європейців велику партію танків

Посол в Німеччині анонсував 110 танків Leopard 1 для України.

Українські військові незабаром отримають понад сотню німецьких танків Leopard.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

Так, посол оприлюднив кадри, на яких видно німецьку важку техніку в повній бойовій готовності. Саме ці танки незабаром вирушать до України, де будуть знищувати російських окупантів.

"110 Leopard 1A5. Скоро", – написав посол.

Leopard 1A5 є модернізованою версією німецького середнього танка Leopard 1, який був введений в експлуатацію 1965 року. Leopard 1A5 був розроблений і випущений у 1980-х роках.

Серед основних змін, що були внесені до Leopard 1A5, є поліпшення бронепроникного захисту, оновлена система керування вогнем і покращена мобільність. Версія Leopard 1A5 також має модернізований 105-мм гладкоствольний гарматний артилерійський комплекс, що забезпечує велику точність і максимальну дальність пострілу.

У Leopard 1A5 збільшено рівень захисту, включно з додатковою бронею та активними системами захисту. Він також оснащений системою керування вогнем із використанням сучасних електронних приладів, як-от лазерні далекоміри та планшети.