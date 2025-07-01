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Україна отримає від Латвії 42 БТР Patria

01 липня 2025, 21:55
Україна отримає від Латвії 42 БТР Patria
Фото: з вільних джерел
Міноборони Латвії підкреслило, що поставка 42 БТР не вплине на потреби та оперативні можливості латвійських Збройних сил.
Уряд Латвії 1 липня схвалив передання 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання Збройним силам України для підтримки їхньої боротьби проти агресії росії.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії
 
Деталі: Бронетранспортери, які Латвія передасть Україні, були замовлені на початку року. Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс обіцяє, що перші машини будуть відправлені "незабаром".
 
"Ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну і надалі – як цього року, так і наступного року надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту", – наголосив він.
 
Окремо Міноборони Латвії підкреслило, що поставка 42 БТР не вплине на потреби та оперативні можливості латвійських Збройних сил.
 
БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.
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