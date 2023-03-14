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Україна отримає від Нідерландів кораблі для знешкодження мін

14 березня 2023, 18:28
Україна отримає від Нідерландів кораблі для знешкодження мін
Джерело: defensie.nl
Ці тральники значно посилять спроможності ВМС ЗСУ.

Нідерланди збираються надати Україні два міношукачі типу Alkmaar. Також буде передане обладнання, закуплене безпосередньо у промисловості – радіолокаційні системи виявлення безпілотників і мостові системи M3.

Про це сьогодні заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Останніми днями вона відвідала південь України спільно з українським колегою Олексієм Рєзніковим. Зокрема, посадовиця була у Миколаєві та Одесі.

Резніков і Оллонгрен говорили про зміцнення берегової оборони, важливість безпеки в морі та захист зернових суден. Також обговорили факти того, що в Чорному морі росія заклала багато мін, які перешкоджають безпечному проходу. Після війни Україна прагне очистити його акваторію.

"Нідерланди мають великий досвід у морському судноплавстві, в тому числі у знешкодженні морських мін. Мінні тральники та підготовка українського екіпажу сприяють безпеці Чорного моря, безпеці Європи та глобальній продовольчій безпеці", – сказала Оллонгрен.

Протимінні судна Королівського флоту Нідерландів зараз замінюють на нові кораблі. Очікується, що передача техніки станеться 2025 року. Підготовка українського екіпажу розпочнеться у другій половині 2023-го. Нідерланди беруть на себе це завдання разом із Бельгією та, можливо, іншими союзниками.

Нагадаємо, рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду, який допомагає Україні зброєю.

Нідерландивійнадопомогакораблі

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